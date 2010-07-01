В Беларуси вступил в силу указ о регулировании Интернета

Впервые на Минском тракторном заводе обучают студентов из Туркменистана

В январе этого года страны договорились о сотрудничестве в этой сфере. За месяц иностранцы изучат работу белорусских коллег: начиная от изготовления запчастей и до самой сборки сельскохозяйственной техники.