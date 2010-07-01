В Беларуси вступил в силу указ о регулировании Интернета

Главные герои картины – живые легенды. Более 20 партизан, а также учёные и историки.
Стобалльный результат на централизованном тестировании уже получили 77 абитуриентов.
В январе этого года страны договорились о сотрудничестве в этой сфере. За месяц иностранцы изучат работу белорусских коллег: начиная от изготовления запчастей и до самой сборки сельскохозяйственной техники.
23 сентября 2026 20:25
23 сентября 2026 20:14
23 сентября 2026 18:16
23 сентября 2026 17:53
23 сентября 2026 17:48
23 сентября 2026 17:42
23 сентября 2026 17:31