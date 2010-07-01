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В Беларуси вступил в силу указ о регулировании Интернета

01 июля 2010 08:08
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Сегодня же завершается госрегистрация информационных сетей, систем и ресурсов. Указ впервые регламентирует механизм ограничения доступа к информации по требованию пользователя интернет-услуг.
# общество

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