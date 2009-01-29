В Беларуси вступил в силу один из самых "народных" законов

Защищать права потребителей жилищно-коммунальных услуг стало проще, а службы их оказывающие теперь в ответе за все.

Каждый потребитель жилищно-коммунальных услуг теперь получил гораздо больше возможностей и прав на защиту своих интересов. Правда, обзавелся и обязанностями. Ранее отдельного такого закона не было, а действующие нормативы были разрозненны и абстрактны.

Отныне шутки ЖЭСа с жителями могут закончится потерей клиентов. Потребитель имеет право выбирать, кто будет обслуживать их дом и от кого требовать качества. Если нарушен договор, то и платить никто не заставит. Если ремонт подъезда по плану в этом году, то про перенос на следующий, никто и заикнуться не сможет. Теперь все жилищно-эксплутационные службы (по новому закону) с точностью до рубля должны рассказать потребителю куда же направляются деньги и отчисления на капитальный ремонт. Полная бухгалтерия будет печататься в местной прессе.

Все восемь номеров центральной газеты, в которой сегодня комментарии к новому закону печатались, в ЖЭСе номер 12 – разобрали. Сантехники, дворники и руководство не без озабоченности вздыхают. Работы прибавится. Закон все же принимали, чтобы его выполнять. Парламентариям в разработке непосредственно Министерство Жилищного хозяйства помогало. Свои прочные позиции в отрасли оно терять не собирается. Конкуренция не пугает.

Заявления с претензиями к исполнителям будут рассматриваться в 10 дней независимыми комиссиями. Главенствующей ролью в разрешении конфликтов между потребителями жилищно-коммунальных услуг и предприятиями отрасли наделено Министерство торговли. Здесь пока не берутся комментировать, на сколько развяжет руки новый закон "обиженным от ЖКХ".