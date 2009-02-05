В Беларуси вступают в силу новые упрощенные правила посещения погранзоны

По новым правилам для пребывания в пограничной зоне достаточно иметь паспорт и оплатить госпошлину. Иностранному гражданину необходимо подать заявку в любой пограничный пункт. Ранее получить такой пропуск можно было только через Министерство внутренних дел. Жители пограничных районов на территории Беларуси и Литвы смогут проходить пункты пропуска по упрощенному режиму. Подобные договоренности вскоре будут достигнуты с Латвией и Польшей.



Сокращение пограничной зоны с 50 до 10 километров, а это почти четверть всей территории Беларуси, благоприятно скажется на развитии экономики. Это предприятие расположено в нескольких километрах от латвийской границы. Единственный в Беларуси производитель пластмассовых баков для комбайнеров и тракторов пока сотрудничал только с Гомсельмашем и Минским тракторным. Сейчас здесь планируют наладить связи с соседями.



Без лишних сложностей посещать белорусские достопримечательности смогут и иностранные туристы. В уникальный Сарьянский храм традиционно приезжают верующие из соседних государств. Церковь построил 150 лет назад местный пан на месте могилы любимой супруги.



С уменьшением пограничной зоны уменьшилось и количество проблем при посещении пограничных территорий. Новые правила пребывания в пограничной зоне теперь даже более демократичны, чем в соседних государствах.