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В Беларуси вступает в силу Кодекс об образовании

01 сентября 2011 12:24
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Работа над масштабным документом шла не один год. Специалистами разработано более полусотни нормативных правовых актов.

В документе есть ряд новшеств. Например, при приёме в гимназии теперь будут учитываться не только баллы экзамена, но и годовые отметки по аналогичным предметам. Дисциплинарная ответственность учащихся теперь прописана на уровне закона.

У вузов также стало больше прав в отношении нерадивых студентов. Несомненное достоинство кодекса — все необходимые нормы для реальной поддержки учителей и повышения статуса педагогических профессий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Гладков, начальник управления Министерства образования Республики Беларусь:
Революционных изменений в организацию процесса кодекс не внёс. Все преобразования в системе общего и среднего образования носят не революционный, а эволюционный характер. Поэтому система работы остаётся та же, что и была в прошлом году.

# общество # Образование # Белоруссия

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