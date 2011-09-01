В Беларуси вступает в силу Кодекс об образовании

Работа над масштабным документом шла не один год. Специалистами разработано более полусотни нормативных правовых актов.

В документе есть ряд новшеств. Например, при приёме в гимназии теперь будут учитываться не только баллы экзамена, но и годовые отметки по аналогичным предметам. Дисциплинарная ответственность учащихся теперь прописана на уровне закона.

У вузов также стало больше прав в отношении нерадивых студентов. Несомненное достоинство кодекса — все необходимые нормы для реальной поддержки учителей и повышения статуса педагогических профессий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Гладков, начальник управления Министерства образования Республики Беларусь:

Революционных изменений в организацию процесса кодекс не внёс. Все преобразования в системе общего и среднего образования носят не революционный, а эволюционный характер. Поэтому система работы остаётся та же, что и была в прошлом году.