В Беларуси все лица без определенного места жительства смогут получить регистрацию

А вместе с ней и восстановить документы, если требуется. Помогут им и в поиске работы. Поставить на гражданский учёт тех, кто пока остаётся в стороне от общества, решили в Правительстве.

Сегодня те, у кого ни кола ни двора, получили одну хорошую новость на всех. В Беларуси регистрацию таким людям можно теперь получить по всей стране, независимо от гражданства.

Без регистрации бездомного человека не возьмут на работу, ему не видать медицинской страховки, в ночлеге тоже откажут. То есть, у него практически нет никаких прав и, соответственно, возможностей подняться со дна жизни. Теперь бездомных будут регистрировать прямо в пунктах соцадаптации. В Минске это делали уже несколько лет в ночлежке на улице Ваушпасова. В регионах до этого дня опыт столицы не практиковали, за небольшим исключением.

Александр Курныш, старший инспектор по особым поручениям департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел:

Есть граждане, которые утратили регистрацию по месту жительства и не могут зарегистрироваться в данном населенном пункте. Сейчас принято соответствующее постановление, чтобы они в последующем могли реализовать свое право, адаптироваться и влиться в общество.

Судьба для Александра сложилась так, что он оказался на улице. Сначала жил то у друзей, то на съёмных квартирах. Работу без прописки не давали. В Могилёвском центре соцадаптации Александра зарегистрировали. Помогли восстановить паспорт и получить работу. Даже дали комнату. На 58-м году бывший бездомный записался в Пушкинскую библиотеку. Уже прочитал более 20 книг.

Александр Крутиков:

У меня не было жилья. Тут помогли, поселили, как положено. Очень много полезного делают такие центры: и паспорта делают, и работу предлагают — здорово, большая помощь.

Через месяц Александр собирается уходить из центра — нашёл новую работу. Зарплату обещают хорошую, дают общежитие. С этого дня регистрация бездомных в Беларуси будем системной. Помощь окажут даже иностранцам и лицам без гражданства. Если нет оснований для их высылки или депортации. Помогут и с паспортами, и с работой. Только было бы желание у самих бездомных.

Евгений Горин и Вячеслав Комиссаров, телекомпания СТВ