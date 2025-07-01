В Беларуси впервые в истории открывается охота на медведя. Такое решение связано с резким ростом численности популяции этого краснокнижного животного и с целью исключения конфликтных ситуаций между зверем и населением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добыча разрешена в период с 1 июля по 31 декабря и только опытным охотникам, имеющим не менее трех лет стажа. Разрешается применять нарезное оружие и гладкоствольное, не менее 16-го калибра с использованием патронов, снаряженных пулей. Также правила позволяют задействовать специально обученных собак. Поохотиться на медведя можно будет в Бегомльском, Богушевском, Витебском, Лиозненском, Суражском, Ушачском и Борисовском опытном лесхозах. Именно здесь отмечается наиболее высокая плотность зверя.