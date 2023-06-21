В Беларуси впервые утвердили клинический протокол по лечению детей со спинальной мышечной атрофией

Документ разработан с учетом новейших медицинских технологий и лекарств, которые обладают доказанной эффективностью в лечении генетического заболевания. В протоколе прописана схема терапии медпрепаратами, указаны условия, при которых они назначаются. Также предусмотрен объем медпомощи, который должен оказываться детям со спинальной мышечной атрофией как амбулаторно, так и в стационаре. Будут применяться в том числе новые методы диагностики и лечения.