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В Беларуси впервые утвердили клинический протокол по лечению детей со спинальной мышечной атрофией

21 июня 2023 06:17
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Новости Беларуси. В Беларуси впервые утвердили клинический протокол по лечению детей со спинальной мышечной атрофией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси впервые утвердили клинический протокол по лечению детей со спинальной мышечной атрофией-1

Документ разработан с учетом новейших медицинских технологий и лекарств, которые обладают доказанной эффективностью в лечении генетического заболевания. В протоколе прописана схема терапии медпрепаратами, указаны условия, при которых они назначаются. Также предусмотрен объем медпомощи, который должен оказываться детям со спинальной мышечной атрофией как амбулаторно, так и в стационаре. Будут применяться в том числе новые методы диагностики и лечения.

# Медицина # общество # Фотофакт

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