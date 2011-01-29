В Беларуси впервые прошли гонки на собачьих упряжках

В лесном массиве под Минском собрались свыше полусотни любителей ездовых собак из пяти стран. Каюры, а именно так на севере называют профессиональных погонщиков, померились силами сразу в нескольких дисциплинах. За соревнованиями можно было следить на протяжении всей 4-километровой трассы.

Собака не только друг человека, но и отличное транспортное средство. Особенно если лохматых питомцев ни один, ни два, а все шесть. Там, где не пройдет снегоход, а автомобиль и вовсе не сдвинется с места, эти четвероногие спринтеры вывезут без труда.

Валерий Расолько:

На санках дети катаются вдвоем. Детей садишь, и он один их тащит. Если двое, то они меня тащат.

Дистанцию в четыре километра упряжка проходит за несколько минут. На некоторых участках скорость достигает 25 километров в час. Чтобы на крутых поворотах удержаться на ногах, каюры, а именно так называют водителя упряжки, тренируются не один год. Впрочем, главное правило здесь – не дать собаке сойти с заснеженной колеи.

Ирина Юрок, каюр:

Они команды понимают. Как люди. Им говоришь стоять – они останавливаются.

Ездовой спорт – удовольствие не из дешевых. Одна упряжка стоит больше 1000 евро, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А цена щенка и того выше. Легче купить обычный снегоход. Впрочем, этот вариант живой, веселый и даже умеет разговаривать.

Для Беларуси подобные состязания в новинку. У нас зимние сани – и без того редкость. А уж тем более, если они запряжены лохматыми тройками.

Ольга Веденеева, организатор соревнований:

У нас несколько дисциплин: лыжник, так называемый скей-джоринг, лыжник с одной собакой, и лыжник с двумя собаками. И упряжки: две упряжки, три-четыре собаки в упряжке, и пять-шесть собак.

Для сибирской хаски, самой быстрой ездовой собаки, четыре версты не расстояние. Чтобы оставаться в форме, животные пробегают в день по несколько десятков километров.

Харис Киршбаумас, каюр (Латвия):

Надо тренировать. Если не будет тренированный, ничего не будет.

Это для них не мороз. Мне холодно, им нет.

Для Анны быть каюром не просто хобби. Для своих собак она сразу и хозяин, и тренер, и ветеринар. Увидев в первый раз эту северную породу еще в десятилетнем возрасте, девушка навсегда влюбилась в четвероногих питомцев.

Анна Сметанина, каюр:

Я увидела ее в календарике. Собака с голубыми глазами. Я знала, что у меня будет эта порода. Вот и завела наконец-то.

Несмотря на отсутствие опыта, первый гоночный блин для белорусов комом не оказался. Все спортсмены преодолели дистанцию за хорошее время, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Тем более что в этом виде спорта рекорды – не главное. Куда важнее не отбиться от стаи.