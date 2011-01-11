В Беларуси впервые будут предоставляться гарантии занятости для бывших заключенных

Сегодня в Правительстве на первом заседании в обновленном составе обсуждали, как эффективнее использовать трудовые ресурсы страны. Только в этом году государство намерено создать 175 тысяч рабочих мест.

Здесь разрабатывают оборудование для переработки нефтяных отходов в топливо. Предприятие на рынке шесть лет. Начинали только с хозяина и бухгалтера, но сейчас в штате уже 16 человек. Ожидается расширение почти втрое. Этому, как и модернизации, способствует государство. Ведь содействие нанимателям — один из приоритетов и новой госпрограммы, проект которой обсуждали сегодня в Правительстве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Целенаправленно не уменьшали количество рабочих мест, чтобы создать подушку безопасности на рынке труда. Одновременно увеличено количество субсидий, которые будут выдаваться безработным, чтобы оказать содействие в организации предпринимательской деятельности в сфере новых услуг, агроэкотуризма, ремесленничества и так далее. При этом предусматривается дополнительное стимулирование безработных, организующих предпринимательскую деятельность по внедрению научных исследований и разработок. Им будет увеличен размер субсидии на открытие собственного дела.

На реализацию программы по содействию занятости планируют направить более 171 миллиарда рублей. Средства пойдут, в частности, на создание рабочих мест. При этом ставка на рост производительности труда без снижения численности занятых в экономике.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Расчетно мы говорим о создании миллиона рабочих мест с добавленной стоимостью $60 тыс. на одного занятого по паритету покупательной способности.

Рынок труда в ряде населенных пунктов зависит, в основном, от одного предприятия. Именно в таких населенных пунктах — наибольший потенциал проблем. Необходимо по таким предприятиям и городам принимать целенаправленные решения.

На 48 тысяч вакансий сегодня претендуют 33 тысячи безработных.

Сейчас идет модернизация экономики, но уровень безработицы в Беларуси — ниже 1%. Для сравнения — в Польше он более 9%, в Литве — 13%.

Средний возраст тех, кто обращается в центры занятости — от 30 до 50 лет. Им не только ищут работу, но и обучают новым специальностям. Ведь наряду с избытком рабочей силы сохраняется дефицит высококвалифицированных специалистов.

Сергей Лешко, начальник отдела трудоустройства Управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Для граждан, которые сегодня не имеют профессии, не ориентированы на рынке труда, кто впервые обращается без профессии, мы рекомендуем получить профессию, востребованную на рынке труда. На сегодня это профессии в первую очередь строительные.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Учитывая то, что будет идти модернизация экономики, скорей всего, необходима будет подготовка высококвалифицированных кадров. Возможно, это будет обучение не только в нашей стране. Предусмотрена в том числе компенсация обучения этих кадров, чтобы работать на новых рабочих местах.

Программа сохранит социальную направленность. К примеру, в резерве будут места почти для 2 тысяч инвалидов. Впервые в проекте закреплены гарантии занятости и для вернувшихся из мест лишения свободы. В целом по республике в этом году государство намерено трудоустроить 175 тысяч человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».