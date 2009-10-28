В Беларуси возводят первый небоскреб

В Минске 330 автомобилей-миксеров безостановочно заливают фундамент первого в Беларуси небоскреба. Об этом сообщил генеральный директор управляющей компании СООО «Минск-Сити» Сергей Киселев.

Высотка возводится на пересечении улиц Тимирязева, М.Танка и Кальварийской. Для заливки монолитной плиты требуется почти 2 тыс.куб.м бетона. «Фундамент начали заливать 26 октября. Весь процесс займет три дня. Машины работают одновременно и безостановочно, даже ночью», - рассказал Киселев. Планируется, что первые два этажа строители выведут к Новому году. Сдать в эксплуатацию дом намечено в июне 2011 года.

Как сообщает БЕЛТА, дом по всем параметрам уникальный. По форме небоскреб - а его высота достигнет 132 м вместе со шпилем - будет напоминать наполненный ветром парус, а фасад практически полностью выполнят из стекла. Скоростные лифты, система поквартирного кондиционирования, мониторинг здания во время эксплуатации - это немногие составляющие комфортного жилья. 32-этажное здание вместит 165 квартир (1-4-комнатных) свободной планировки от 63 кв.м до 188 кв.м, высота потолков - три метра.

Генподрядчиком объекта выступает белорусская компания «АДС-2000». Финансирует проект, а он оценивается в $30 млн., международная группа компаний «Итера». Однако в начале 2010 года планируется привлечь дольщиков.

Небоскреб является первой частью многофункционального комплекса. Вторым объектом станет бизнес-центр.