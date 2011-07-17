В Беларуси во время уборочной вся техника будет работать на биодизельном топливе

Только Брестскому региону это позволит сэкономить порядка 40 миллиардов рублей.

В одном из хозяйств горючее с приставкой био используют не первый год. Поэтому каждый механизатор, от самого опытного до самого молодого, уже успел оценить преимущество биодизеля. Техника работает исправно. А это самое главное.

Владимир Серко, механизатор:

Нормально работает техника, что на био, что на солярке. А у трактора нагрузки разные бывают.

Если разницы нет, зачем платить больше? По такому принципу здесь получают дивиденды на экономии горючего. И даже для такого относительно небольшого хозяйства сумма в 30 миллионов за одну уборочную – весьма весомая.

Сергей Костюченко, директор СПК «Пограничник»:

За уборку, за 15 дней, расход – от тонны до полторы. Это 25-30 тонн. На этих 30 тоннах мы экономим более 30 миллионов. Биотоплива на нефтебазе достаточно.

В Брестской области во время уборочной страды на топливе сэкономят порядка 40 миллиардов рублей. Эти деньги пустят на дальнейшую модернизацию и развитие сельхозпредприятий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Дорошенко, начальник отдела механизации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

Тонна топлива стоит 5 миллионов рублей, а тонна биотоплива – 3,7 миллиона рублей. Исходя из объемов, экономия составит более 40 млрд рублей.

Василий Козодой, директор РУП «Беларуснефть-Брестоблнефтепродукт»:

Проведена необходимая работа. На всех дочерних предприятиях «Беларуснефть» организовано производство смесевого биодизельного топлива. Есть основания считать, что все сельхозпредприятия будут в полном объеме им обеспечены.

Для закупки биотоплива в банках страны открыты специальные кредитные линии. С их помощью сельхозорганизации могут покупать биодизель и тем самым снижать свою финансовую нагрузку.