В Беларуси - «велосипедный бум». В Минске принята концепция развития велодвижения. К 2015 году передвижение для велосипедистов будет комфортным и безопасным

Внимание на дорогу! В Беларуси - «велосипедный бум»!

Сегодня это модно. Модно быть спортивным. Велосипед - идеальный инструмент для физических нагрузок. К тому же он - невероятно удобный вид транспорта. Велосипедист никогда не опаздывает. Ведь он не стоит в пробках, а замена пробитого колеса не занимает и 15 минут!

Сейчас байков стало так много, что, порой, некуда припарковать своего двухколёсного друга. Но городский планировщики вплотную занялись решением такого рода проблем. В Минске уже принята концепция развития велодвижения. К 2015 году белорусская столица преобразится: передвижение для велосипедистов будет комфортным и безопасным.

Минск лидирует в Беларуси по числу велосипедистов. Сегодня байком в Минске пользуются более 400 тысяч человек. То есть каждый пятый горожанин. Ежегодно число человек увеличивается на сорок тысяч жителей. Минск может превзойти Будапешт, Мадрид, Милан, Прагу, Брюссель и Барселону.

На данный момент в Минске построена магистральная велодорожка с протяженностью 26 километров. Адаптировано 40 километров пешеходно-велосипедных дорожек. Установлено 28 пунктов велопрокатов и 230 велопарковок.

В таких комфортных условиях просто грех не прокатиться «с ветерком».