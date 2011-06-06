В Беларуси в связи с жаркой и сухой погодой введен запрет на посещение лесов в четырех районах

В частности, в Жлобинском Гомельской области и Столинском, Пинском и Лунинецком — Брестчины.

В некоторых районах — уже 4-й класс пожарной опасности. Разжигание костров в лесах и на торфяниках в необорудованных местах, а также въезд автотранспорта в лесные массивы запрещен. Исключение только для дорог общего пользования, ведущие к населенным пунктам и к обустроенным местам отдыха.

В связи с жаркой погодой, высокая пожарная опасность в лесах будет увеличиваться. Есть вероятность, что по юго-восточной половине республики введут чрезвычайный 5-й класс. В настоящее время ситуация под жестким контролем гослесохраны. Ведется патрулирование. Ограничения снимут только после наступления дождливого периода.