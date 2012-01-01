В Беларуси в новогоднюю ночь 15 человек пострадало от петард. В том числе двухлетний ребенок

Новости Беларуси. Новогодняя ночь для минских служб экстренной помощи оказалась спокойнее, чем в будние дни и прошла без чрезвычайных происшествий. Всего в новогодних празднествах приняли участие свыше 70 тысяч человек, а их безопасность обеспечивали около тысячи сотрудников органов внутренних дел.

Александр Барсуков, начальник ГУВД Мингорисполкома:

Новогодняя ночь прошла спокойно. Каких-то серьезных происшествий у нас не было. Охрана общественного порядка была обеспечена на должном уровне. И по сравнению с прошлым годом было совершено меньше уголовно наказуемых деяний и административных правонарушений.

Серьезную работу провели: изъяли более 300 тысяч пиротехнических изделий. Поэтому немного меньше канонада была в городе. Но, вместе с тем, есть несколько случаев, когда причинены телесные повреждения. Но по сравнению с прошлым годом их в разы меньше.

Довольно спокойно прошло дежурство и у медиков. Вызовов было намного меньше, чем в другие праздничные дни. Тем не менее, 15 человек пострадало в новогоднюю ночь от петард, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Бресте помощь врачей понадобилась двухлетнему мальчику. Пострадали и два школьника. Один – в Гомельской области, другой – в столице. Помимо ребят в Минске помощь медиков понадобилась еще пятерым взрослым. Они получили травмы различной степени тяжести и проведут праздники в больницах.