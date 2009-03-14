В Беларуси в этом году переносится рабочий день с понедельника 27 апреля на субботу 25

В канун 15-летия Конституции 20 лучших школьников района получили свой первый документ.
Жители городов, которые его получали, освобождались от феодальных повинностей, суда и власти воевод, старост и других служебных особ.
За руль допускали только участниц женского, но как оказалось не слабого пола. На 8 километров изнурительной трассы дамам отводилось всего 2 часа. Вызов бездорожью бросили экипажи 33 машин.
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