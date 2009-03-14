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В Беларуси в этом году переносится рабочий день с понедельника 27 апреля на субботу 25

14 марта 2009 17:36
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Такое решение содержится в постановлении белорусского правительства. Напомним, 28 апреля, во вторник, у православных - Радуница.
# общество

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