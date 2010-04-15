О судебной защите прав в современных экономических условиях говорят сегодня в Минске эксперты из 20 стран мира.

Белорусская столица принимает Международный форум судейского сообщества. Стороны подпишут несколько межведомственных соглашений. Такие договорённости помогают формировать имидж государства, а также гарантировать судебную защиту прав иностранных инвесторов и хозяйственных субъектов Беларуси.

К слову, в Беларуси в ближайшее время может появиться Третейский суд, который даст возможность субъектам хозяйствования выбирать, где защищать свои права. Международные эксперты отметили и действенность системы посредников в нашей стране.

Виктор Каменков, председатель высшего хозяйственного суда Республики Беларусь:

Мы в духе времени шагаем, в ногу со всем миром. То есть, проблему нехватки денег ощутили все государства. И когда я сказал, что мы используем процедуру посредничества, что используем мировое соглашение для разрешение споров на стадии исполнения судебных решений, то я услышал от всех моих коллег, представляющих все континенты мира, что они это тоже делают. Правда, с разным успехом. Несколько удивились, что в Беларуси это активно получается.