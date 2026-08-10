В Беларуси в 2026 реконструируют 4 тысячи км электросетей

Беспрецедентные масштабы модернизации. В год в Беларуси реконструируют около 4 тысяч километров электросетей, от высоковольтных линий до кабелей в жилых кварталах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для сравнения, в прошлом году обновили свыше 3,5 тысячи километров. Этот объем работ напрямую связан с интеграцией Белорусской АЭС в общую энергосистему. В первую очередь усилия направлены на реконструкцию существующих сетей, которые со временем отработали свой ресурс и требуют обновления. Главный акцент сделан на линии в населенных пунктах, где жители используют электроэнергию для отопления домов и горячего водоснабжения.

Валерий Поршнев, заместитель главного инженера ГПО «Белэнерго»:

Есть программа строительства новых населенных пунктов. Там, безусловно, мы прокладываем электрические сети, инфраструктуру, чтобы подключить новых абонентов. Безусловно, каждый год есть программы, по которым мы работаем. Все графики размещены на нашем сайте ГПО «Белэнерго». Там можно посмотреть каждый населенный пункт, который предусмотрен в текущем году или в следующем году, в котором будет проводиться реконструкция.

Ориентиром на будущее стала Концепция электроотопления до 2035 года. Ее задача – не просто перевести потребителей на электроэнергию, но научить грамотно использовать ресурсы с помощью интеллектуальных систем автоматизации.

В Беларуси проводят аудит промышленности, сельского хозяйства и ЖКХ. Главная задача – выявить скрытые потери электроэнергии. И в конечно счете снизить себестоимость отечественных товаров и услуг. Так, за последние 20 лет в республике энергоемкость снизилась более чем наполовину. Это существенно выше среднемировых показателей.