В Беларуси в 2012 году сохранится социальная политика в области пенсионного обеспечения

Новости Беларуси. Перерасчеты пенсий будут производить с учетом роста средней заработной платы и возможностей Фонда соцзащиты населения.

Также планируются дополнительные меры поддержки семей с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежемесячные пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет будут увязаны со средней заработной платой по республике. При рождении первого ребенка – до 35% среднего заработка, при рождении второго и последующих – до 40%.

Валентина Королева, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В 2012 году планируется разработка проекта закона о внесении изменений в закон о государственных пособиях семьям, воспитывающим детей. Срок внесения этого законопроекта в Правительство – май текущего года.