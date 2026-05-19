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В Беларуси ужесточены требования к санаториям

19 мая 2026 11:33
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В Беларуси ужесточены требования к санаториям-0

Правительство скорректировало критерии аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Постановление подписано Александром Турчиным.

В официальном канале Правительства Беларуси сообщается, что нормативно-правовой акт принят с целью корректировки Положения о критериях, параметрах оценки и порядке проведения госаттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций.

Новое Положение предусматривает актуализацию отдельных критериев и параметров, применяемых для оценки аттестуемых организаций или оздоровительного учреждения; включение в рабочие группы по госаттестации уполномоченных от главных управлений по образованию облисполкомов

Также постановление актуализирует перечень санаторно-курортных и оздоровительных организаций, который утвержден постановлением Совета Министров от 26 октября 2021 г. №610 (добавлению подлежат организации, прошедшие госаттестацию).

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# Санатории

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