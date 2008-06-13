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В Беларуси ужесточат наказание за управление транспортом в нетрезвом состоянии

13 июня 2008 10:45
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В прошлом году на дорогах республики выявлено более 53 тысяч пьяных водителей, свыше 1600-от – за повторное управление в подобном виде.

Более тысячи таких нарушителей сотрудники ГАИ задержали уже в нынешнем году. В соответствии с Уголовным кодексом за это предусмотрен штраф до тысячи базовых величин, напомним, она равна 35 тысячам рублей. Однако, как правило, суды назначают лишь от 40 до 100 базовых величин.

В связи с этим Генпрокурора потребовала от судов назначать более высокие штрафы, вплоть до максимального предела. К слову, действующим законодательством при повторном правонарушении в течение года после административного взыскания предусмотрена и уголовная ответственность.

# общество

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