В Беларуси уже можно официально купить автомобиль с затонированными стеклами

Речь идет о заводской тонировке задних и задних боковых окон. Документ подготовлен непосредственно по поручению Президента.

С момента введения запрета в апреле 2006 года поступило немало обращений граждан с просьбой снять ограничения на тонировку. Их тщательно проанализировали и вот принято решение.

Теперь по дорогам Беларуси разрешено ездить с заводской тонировкой задних и задних боковых стекол определенной маркировки. Проверить их светопропускаемость можно на любой диагностической станции, имеющей специальное разрешение. Проще говоря, если машина куплена с заводской тонировкой, претензий от ГАИ не будет. Самостоятельно тонировать стекла запрещается. Штраф – до 70 тысяч рублей.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

– Запрещается эксплуатация транспортного средства, если светопропускаемость лобового стекла составляет менее 75%, передних боковых стекол менее 70%, и всех остальных стекол менее 70%, если только остальные стекла не затонированы заводом-изготовителем, в связи с чем стоит соответствующая маркировка.

Конечно же, тонировка очень популярна среди водителей. Автомобиль с затемненными стеклами смотрится более солидно. Пленка скрывают салон от любопытных глаз. Летом защищает обивку от выгорания и от осколков стекла, в случае если окно разобьется. Ночью водителя не слепят фары идущих позади автомобилей.

Однако, у тонировки есть один большой минус. Темные стекла снижают водителю видимость. Например, вечером в темных дворах движение задним ходом может оказаться очень затруднительным. Плохой обзор получается в пасмурную и дождливою погоду. Однако эти случаи – свобода выбора самих водителей, которые и определяют что для них лучше – тонировка или ничем не затемненное стекло.