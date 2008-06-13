В Беларуси увеличиваются размеры социальных пенсий и упрощается порядок их исчисления

Соответствующий декрет подписал сегодня глава государства.

При установлении новых размеров социальных пенсий сохраняется категорийный подход, но предусматривается обеспечить всем нетрудоспособным гражданам социальные пенсии на уровне не ниже 50% бюджета прожиточного минимума.

Декрет вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования, является временным и в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение Национального собрания. Дополнительные расходы из республиканского бюджета на выплату социальных пенсий в новом размере составят 1,1 млрд. рублей в месяц.

