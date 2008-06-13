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В Беларуси увеличиваются размеры социальных пенсий и упрощается порядок их исчисления

13 июня 2008 17:36
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Соответствующий декрет подписал сегодня глава государства.

При установлении новых размеров социальных пенсий сохраняется категорийный подход, но предусматривается обеспечить всем нетрудоспособным гражданам социальные пенсии на уровне не ниже 50% бюджета прожиточного минимума.

Декрет вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования, является временным и в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение Национального собрания. Дополнительные расходы из республиканского бюджета на выплату социальных пенсий в новом размере составят 1,1 млрд. рублей в месяц. 

# общество

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