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В Беларуси увеличивается рождаемость

28 сентября 2007 08:17
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В этом году в стране появились на свет 69 тысяч 250 малышей. Наибольший прирост наблюдается в Брестской, Минской и Гомельской областях. Национальной программой демографической безопасности предусматривается к 2011 году увеличение продолжительности жизни на три года. На сегодняшний день численность населения страны составляет 9 млн. 697 тысяч человек.
К слову,  август в республике стал самым "брачным" месяцем, а май - самым "разводным". Установлен рекорд по количеству созданных супружеских пар - их зарегистрировано 11.816. На втором месте - июль, а на третьем - апрель.
В целом за восемь месяцев марш Мендельсона прозвучал почти для 53 тысяч пар. С недавнего времени регистрация брака проводится и в будние дни. Торжественная церемония проходит не только в помещении ЗАГСа,  а также в  учреждениях культуры.
# общество # общество

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