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В Беларуси увеличился список адресов, где делают экспресс-тест на коронавирус. Какие условия и сколько стоит?

09 июля 2020 13:47
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Новости Беларуси. Минздрав расширил список адресов, где можно сделать платный экспресс-тест на антитела к COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси увеличился список адресов, где делают экспресс-тест на коронавирус. Какие условия и сколько стоит?-1

Только в Минске в нём  9 учреждений здравоохранения. Сообщается, что кровь для теста берут из вены. Стоимость теста  22 рубля. Результаты передаются в поликлинику по месту жительства либо на электронную почту пациента.

Добавим, чтобы пройти процедуру, пациенту необходимо иметь при себе паспорт. 

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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