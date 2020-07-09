В Беларуси увеличился список адресов, где делают экспресс-тест на коронавирус. Какие условия и сколько стоит?

Новости Беларуси. Минздрав расширил список адресов, где можно сделать платный экспресс-тест на антитела к COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Минске в нём – 9 учреждений здравоохранения. Сообщается, что кровь для теста берут из вены. Стоимость теста – 22 рубля. Результаты передаются в поликлинику по месту жительства либо на электронную почту пациента.

Добавим, чтобы пройти процедуру, пациенту необходимо иметь при себе паспорт.