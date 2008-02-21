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В Беларуси увеличены тарифы на государственный техосмотр

21 февраля 2008 12:29
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Цена проверки транспорта на диагностических станциях в среднем поднимется на 20%. Такое постановление принял Совет Министров. Это первое повышение тарифов с февраля 2006 года. В первую очередь оно связано с тем, что при техническом осмотре машин используется современное дорогостоящее оборудование. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. Как и ранее, выдачу разрешений на допуск автомобилей к участию в дорожном движении, будет осуществлять "Белтехосмотр".
# общество

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