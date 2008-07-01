В Беларуси увеличены размеры социальных пенсий и упрощен порядок их исчисления

Так, для инвалидов первой группы выплаты отныне составляют 85% бюджета прожиточного минимума. При установлении новых размеров соцпенсий сохранен категорийный подход. По данным Минтруда и соцзащиты, в настоящее время в республике насчитывается более 50 тысяч получателей социальных пенсий. Первый шаг по усилению их материального обеспечения был принят в 2005 году, когда к пенсиям были установлены доплаты. Теперь нижняя планка размера социальной пенсии установлена на уровне не ниже 50% БПМ.