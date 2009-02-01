В Беларуси увеличен бюджет прожиточного минимума

Теперь эта сумма в среднем на душу населения – 234 тысячи 370 рублей. Такой социальный норматив будет действовать до 30-го апреля 2009 года.

Таким образом, с февраля более чем на 4% увеличатся размеры госпособий семьям, воспитывающим детей. Повысятся и размеры социальных пенсий, а также надбавки и повышения, установленные к пенсиям отдельных категорий пенсионеров. БПМ ежеквартально утверждается правительством в ценах последнего месяца каждого квартала.

Таким образом, с сегодняшнего дня ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет – 187,5 тысяч рублей, старше трех – чуть более 70-ти тысяч. Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка – 1 миллион 171 тысяча 850 рублей, при рождении второго и последующих детей белорусские семьи будут получать – 1 миллион 640 тысяч 590 рублей. Единовременное пособие женщине, ставшей на учет в поликлинике до 12-недельного срока беременности при рождении первого и второго ребенка – 234 тысячи 370 рублей.