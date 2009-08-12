В Беларуси утверждён порядок предоставления гражданам льготных потребительских кредитов

Список банков и перечень товаров были определены ранее.Для рассмотрения вопроса о выдаче льготного кредита гражданин представляет в банк письменное заявление, копии документа, удостоверяющего личность, вместе с оригиналом, справки о месте жительства и составе семьи, сведений о совокупном доходе заявителя и членов его семьи за три месяца. К слову, здесь не учитываются единовременное пособие в связи с рождением ребенка; займы и кредиты банков, субсидии на строительство. Решение о выдаче льготного кредита банк примет в течении 10 дней. Его сумма не должна превышать десяти с половиной миллионов.