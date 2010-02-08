В Беларуси утверждены новые образцы паспортов

Так, если раньше на страницах 29 и 30 стоял штамп «Действителен при выезде за границу», то сейчас здесь будут находиться другие отметки. Однако, менять старые паспорта, не придется: они будут действительны до истечения срока.

С виду новые паспорта практически ничем не будут отличаться от нынешних. Появятся лишь дополнительные элементы защиты, но главное, пропадет штамп, разрешающий белорусам заграничные поездки. Вместо него на 29 и 30 страницах с этого дня будут «другие отметки».

От проставления этого штампа в Беларуси отказались еще с 1 января 2008 года. С тех пор документ был действителен только для временных выездов за рубеж. Исчезла необходимость в двух страницах. Но их решили не убирать, поэтому два года бумажные площади пустовали. Теперь пробелы решили заполнить.

Дмитрий Левченко, начальник отдела по паспортной работе и выезду за границу Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:

– На них будет проставляться информация о детях, браке, о регистрации по месту жительства и так далее. Никакой новой паспортизации не будет. Будет несколько модернизированный образец паспорта. Все паспорта, которые выданы до сегодняшней даты, будут действительны на весь срок, который выданы.

Утверждение новых образцов, не повлияют на введение биометрического паспорта. Он появится не раньше чем через два, а то и через три года, после принятия соответствующего решения главы государства. Но цена удостоверения нового поколения уже известна. Паспорт с микрочипом обойдется примерно в 30 евро. В то время как за нынешний, белорусы платят 17,5 тысяч рублей.

Однако заставлять менять старый паспорт на новый не будут. Биометрический документ собираются выдавать по желанию. Кстати, он многопрофильный: от упрощения визовых процедур до борьбы с международным терроризмом.

В ближайшее время для работы с электронными паспортами переоборудуют департамент по гражданству и миграции. Ведь при дальнейшей интеграции в европейское пространство, такой документ уже политическая необходимость.

Пока единого международного подхода к содержанию биометрического паспорта нет. В одних странах применяется цифровая фотография, в других – дактилоскопия, а также сканирование сетчатки глаза и индивидуальных пропорций лица.

В любом случае, информация зависит от госзаказа. В Беларуси пока сделали пробную партию. Образцы есть только в МВД, они используются для технических настроек. А чтобы внедрить технологию полностью нужно и время, и дополнительное финансирование.

Екатерина Расолько, Александр Миранович, телекомпания СТВ.