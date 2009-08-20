В Беларуси утверждено новое положение о трудоустройстве нерадивых родителей

Теперь организации, включённые в перечень по трудоустройству, а их около семи тысяч, обязаны в трехдневный срок информировать о свободных рабочих местах органы по труду, занятости и соцзащите.При этом, указывать условия труда и размер заработной платы. Ранее срок был месяц. В документе содержится и ряд других новаций. Отметим, соблюдение нерадивыми родителями трудовой дисциплины – проблема очень острая. Декрет №5 усиливает меры воздействия. В частности, за нежелание работать введена административная ответственность. По информации Минтруда и соцзащиты, за первое полугодие в госслужбу занятости обратились около трёх тысяч горе-родителей. Из них трудоустроены практически все. Самый высокий показатель – в Минске, Могилёвской и Минской областях.