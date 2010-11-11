В Беларуси утверждена новая концепция национальной безопасности

С 2014 года добраться из Минска в Вильнюс можно будет за два часа

Об этом сообщила администрация Литовской железной дороги. Время в пути таким образом сократится в боле чем в два раза. Ведь путешествие из белорусской столицы в литовскую в настоящее время занимает более 4,5 часов.