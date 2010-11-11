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В Беларуси утверждена новая концепция национальной безопасности

11 ноября 2010 19:00
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Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Документ разработан по прямому поручению Президента. Необходимость обновления была продиктована обострением ряда мировых глобальных проблем, а также появлением новых угроз.

Вводится система индикаторов состояния национальной безопасности. Предусматривается создание комплексной системы стратегического планирования. Впервые в таком документе изложены основные национальные приоритеты Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Суть их сводится к сбалансированному обеспечению интересов личности, общества и государства. При подготовке концепции нацбезопасности использованы результаты отечественных исследований в этой сфере, а также передовой опыт зарубежных стран.

# общество # Лукашенко

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