В Беларуси утверждена государственная программа содействия занятости населения на ближайшие два года

Задача – не допустить безработицы выше одного и двух десятых процента экономически активного населения страны. Рабочих мест намечено создать свыше 161 тысячи. В соответствии с планом по трудоустройству постоянную работу получат почти 193 тысячи незанятых граждан. Начинающим предпринимателям окажут финансовую поддержку. А подготовка квалифицированных рабочих кадров будет вестись с учётом потребностей нанимателей и развития производства.