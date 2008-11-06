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В Беларуси утверждена государственная программа содействия занятости населения на ближайшие два года

06 ноября 2008 10:36
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Задача – не допустить безработицы выше одного и двух десятых процента экономически активного населения страны. Рабочих мест намечено создать свыше 161 тысячи. В соответствии с планом по трудоустройству постоянную работу получат почти 193 тысячи незанятых граждан. Начинающим предпринимателям окажут финансовую поддержку. А подготовка квалифицированных рабочих кадров будет вестись с учётом потребностей нанимателей и развития производства.
# общество

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