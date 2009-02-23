В Беларуси уточнён порядок участия "очередников" в строительстве типового жилья с господдержкой

Такой указ накануне подписал Президент. Теперь главный аргумент – очерёдность. Граждане, имеющие право на льготный кредит, не смогут получить квартиру раньше тех, кто числится в той же очереди, но льготы не имеет. Прежде в организации застройщиков было до трети «льготников». И зачастую обычные очередники не попадали в списки. Теперь нуждающихся в улучшении жилищных условий будут включать в организации застройщиков без учета их права на льготные кредиты.