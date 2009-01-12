В Беларуси установлены тарифы взносов работодателей на профессиональное пенсионное страхование

В соответствии с Указом Президента, с начала года финансирование досрочных пенсий за работу с особыми условиями труда осуществляется не из средств общей пенсионной системы, а за счет профессионального пенсионного страхования. Документ учитывает потребности застрахованных лиц и экономические возможности работодателей. Исходя из этого, размер тарифов определен до 4,8% от зарплаты работников. Отметим, в настоящее время в особых условиях трудятся более 600 тысяч человек.