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В Беларуси установлены тарифы взносов работодателей на профессиональное пенсионное страхование

12 января 2009 08:53
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В соответствии с Указом Президента, с начала года финансирование досрочных пенсий за работу с особыми условиями труда осуществляется не из средств общей пенсионной системы, а за счет профессионального пенсионного страхования. Документ учитывает потребности застрахованных лиц и экономические возможности работодателей. Исходя из этого, размер тарифов определен до 4,8% от зарплаты работников. Отметим, в настоящее время в особых условиях трудятся более 600 тысяч человек.
# общество

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