В Беларуси установилась аномально теплая погода

Почуяв, весеннее тепло питомцы брестского зоопарка проснулись от зимней спячки. Не в восторге от январской капели спасатели. Рыбаки, несмотря на тонкий лед, продолжают ловить рыбу.

Брестские метеорологи уже несколько дней фиксируют необычно теплую погоду. Вчера ее и вовсе назвали аномальной. В Беларуси установилась настоящая весенняя погода. И это в середине января, когда по сути должны быть крещенский морозы. Еще недавние сугробы превратились в лужи, а эта ледовая гладь может стать и вовсе опасной для жизни.

Снегоуборочная техника на приколе. Зато на спасательной станции – режим полной боевой готовности. Оттепель. А на льду три десятка любителей зимней рыбалки. Ситуация пока не критическая. Но с повышением природного градуса лед тает на глазах. Безопасная толщина льда: для одного человека – 15 см; для группы людей – 20. А вот для автомобиля весом в 3,5 тонны при нулевой температуре нужен полуметровый лед.

Прочность можно определить по цвету. Голубой – самый прочный. Белый – прочность вдвое ниже. Серый – самый ненадежный. Тонкую грань между жизнью и смертью ощутил 60-летний пенсионер. Утром собирался порыбачить. Ступил на лед, а он в буквальном смысле ушел из-под ног. Благо спасатели были рядом. Теперь месяц придется провести в больнице.

От нежданной оттепели не в восторге и медики. Зимой она может спровоцировать всплеск заболеваемости. Уже 4 школы в области закрыты на карантин. Весеннее настроение сегодня в брестском зооуголке. Слышны птичьи трели – пернатые почуяли тепло. Не спокойной нынче выдалась спячка и для Енота.

Настоящее брестское чудо – лыжная трасса – оттепели не сдается. Здесь по-прежнему полно желающих прокатиться. Тепло, обещают синоптики, продержится до следующей недели. А там, может и зима вернется.