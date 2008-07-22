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В Беларуси усовершенствован порядок исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде

22 июля 2008 10:30
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Постановление Совмина определяет перечень наиболее часто встречающихся в республике нарушений в области охраны окружающей среды. Среди них, к примеру, выброс стационарным источником загрязняющих веществ в воздух; залповый сброс вредных веществ в водный объект; деградация земель, уничтожение лесных культур и ценных дикорастущих растений, незаконный выпас скота.

Факт причинения вреда окружающей среде регистрируется и учитывается уполномоченными госорганами. В случае выявления грубого нарушения законодательства может быть возбуждено уголовное дело.
# общество

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