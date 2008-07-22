В Беларуси усовершенствован порядок исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде

Постановление Совмина определяет перечень наиболее часто встречающихся в республике нарушений в области охраны окружающей среды. Среди них, к примеру, выброс стационарным источником загрязняющих веществ в воздух; залповый сброс вредных веществ в водный объект; деградация земель, уничтожение лесных культур и ценных дикорастущих растений, незаконный выпас скота.



Факт причинения вреда окружающей среде регистрируется и учитывается уполномоченными госорганами. В случае выявления грубого нарушения законодательства может быть возбуждено уголовное дело.