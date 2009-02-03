В Беларуси усиливается защита прав собственников при изъятии земельных участков для госнужд

Такой указ подписал Президент. В документе чётко и детально расписаны права граждан, сама процедура и условия оценки строений, идущих под снос. Местный исполком ещё до принятия такого решения обязан предложить собственнику жилого дома или квартиры следующий выбор. Либо квартира, при этом общая площадь идёт из расчёта не менее 15-ти квадратных метров на каждого члена его семьи. Либо денежная компенсация по рыночной стоимости строения, но не меньше чем затраты на строительство равноценного жилого дома или квартиры.



При этом срок между решением об изъятии и предоставлении земельного участка не может быть менее трёх месяцев. К слову, оценка по рыночной стоимости позволит исключить практику "заниженных" компенсаций и защитит конституционные права граждан на собственность и жилище. Документ вступает в силу 1-го мая 2009 года.