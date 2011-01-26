В Беларуси усилены меры безопасности в связи со взрывом в московском аэропорту Домодедово

Они касаются железнодорожного и авиационного транспорта.

Повышено внимание к досмотру багажа, пассажирам на вокзалах, станциях, остановочных пунктах. Увеличено количество нарядов, сопровождающих поезда. Усилена также охрана посольств, банков, объектов водо-, энергоснабжения и связи, мест массового нахождения людей. Особое внимание — системе общественного транспорта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наряды милиции отрабатывают отдельные тактические приемы действий при обнаружении опасных предметов или подозрительных людей. Правоохранители также проводят оперативно-профилактические мероприятия по выявлению лиц, незаконно находящихся на территории Беларуси. Ужесточен контроль за оборотом оружия и взрывчатых веществ.

Меры безопасности в аэропортах и на железнодорожных вокзалах усилены и в Украине. Уже ограничен въезд автотранспорта на территорию киевского аэропорта «Борисполь». Там же ввели ограничения на вход в здание аэропорта граждан, встречающих прилетевших пассажиров.