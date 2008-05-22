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В Беларуси усилена государственная поддержка семей при рождении тройни и более детей

22 мая 2008 17:31
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Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров. "Побудительным мотивом" для разработки документа стало обращение семьи минчан к главе государства. Родители тройни рассказали трудностях, с которыми сталкиваются родители при рождении сразу нескольких детей. Отличительной особенностью нынешнего решения стали две главные новации. Во-первых, бесплатные услуги няни отныне продлены ещё на год - до исполнения детям трех лет. Во-вторых, семьям при рождении тройни право на бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни теперь предоставляется без учета среднедушевого дохода семьи в месяц. По данным статистики, в Беларуси в прошлом году появилось на свет 18 троен и 1 четверня.
# общество

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