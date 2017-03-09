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В Беларуси упрощены санитарные нормы для объектов общепита

09 марта 2017 06:32
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Новости Беларуси. В Беларуси стали проще санитарные нормы для объектов общепита. Основные изменения касаются правил приготовления продуктов.

В частности, в предыдущей редакции норм отмечалось, что разделка мяса, птицы, обработка сырых клубней допускается только в отдельных специальных помещениях. В новом документе данное ограничение снято в отношении работы с мясом птицы.

Упрощены требования и к посуде: теперь допускается любой материал, разрешенный к применению при контакте с пищевыми продуктами. Также владелец кафе и ресторана сам определяет количество моечных ванн – раньше их число было строго регламентировано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Бизнес в Беларуси

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