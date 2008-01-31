В Беларуси упрощается долевое строительство жилья

Соответствующий указ подписал Президент. Заметно сокращается перечень документов, необходимых для начала строительства.

Кроме того, исключаются обязательства по страхованию, увеличивающие стоимость квадратного метра. Прибыль организации-застройщика при строительстве жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, определяется в размере до 5% от сметной стоимости объекта. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции граждан и юрлиц в долевое строительство.

Такой подход позволит регулировать стоимость возведения жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Застройщику разрешается расторгать договоры с недобросовестными дольщиками, которые не вносят плату за строительные работы.

Юридическим лицам предоставляется право на участие в долевом строительстве жилья без ограничений. Это позволит им строить квартиры для своих работников, а также создавать фонд служебного жилья для привлечения особо ценных специалистов.

Таким образом, предложенные в указе изменения и дополнения позволяют, с одной стороны, заинтересовать застройщиков в развитии долевого строительства жилья, а с другой - в полной мере обеспечивают интересы граждан-дольщиков.

