В Беларуси укрепляют границу с Украиной

Новости Беларуси. Беларусь укрепляет южные рубежи. На фоне новых тревожных сообщений с юго-востока Украины в Беларуси всё чаще вспоминают об устройстве белорусско-украинской границы. Демаркационные работы с ноября 2013 года, когда был установлен первый пограничный знак, не прекращались ни на минуту.

Александр Добриян, СТВ:

Белорусско-украинская граница — это более тысячи километров по воде, суше и труднодоступным болотистым участкам. Именно для патрулирования в таких труднодоступных участков построены вот такие гати. Кстати, это ноу-хау белорусских пограничников.

Сеть пограничных гатей — это лишь один из способов повышения мобильности нарядов. Параллельно им идёт контрольно-следовая полоса, а на сотни метров влево и право датчики, секреты, посты — всё то, что недоступно невооружённому глазу.

Дмитрий Уклейко, помощник командира Гомельской пограничной группы:

С начала года на Гомельском участке пограничной службы сделана колоссальная работа по инженерному оборудованию границы. И сегодня можно сказать, что граница была построена буквально с нуля. Там, где еще вчера были кусты, болота и леса, оборудованы рубежи охраны границы, установлены сигнализационные комплексы, сейсмические датчики, организовано видеонаблюдение.

Белорусско-украинская граница никогда не была без контроля, однако, сегодня любому потенциальному нарушителю ясно, что остаться здесь незамеченным — шансов нет. Константин Лапцевич с верным другом Филей — неотъемлемая часть границы. Человек с собакой незаменим даже в век высоких технологий.

Погранзаставе «Кравцовка», где служит водителем-техником Андрей Туранчич, всего год. Её построили в считанные месяцы, однако застава — это не только стены и люди, но ещё и техника. По специальности слесарь-механик на гражданке он водил только отцовскую легковушку: но на границе освоил суперсовременный внедорожный грузовик белорусского производства. Автомобиль по многим показателям не имеет аналогов не только в СНГ.

Оснащённость новых подразделений на южной границе впечатляет. Именно такой и должна быть цивилизованная граница государства в современном мире. Таковы реалии сегодняшнего дня.

Тем временем южные ворота Беларуси — пункт пропуска «Новая гута» работает в штатном режиме.

Граница страны — это не только её безопасность, но еще и имидж. Работа над имиджем Беларуси сегодня идет полным ходом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.