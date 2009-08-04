В Беларуси участились случаи некачественного гарантийного обслуживания автомобилей

Об этом сообщила юрист ОО «Минское общество защиты прав потребителей».

В последнее время обществу всё чаще приходиться работать с новой категорией обращений населения – жалобами на некачественный гарантийный ремонт авто. Только за I полугодие в общество обратились 106 владельцев транспортных средств с просьбой помочь разрешить конфликт.

Основная проблема состоит в нежелании автосалонов выполнять свои обязательства. Гарантийные мастерские не оформляют документы, подтверждающие объём проведенных работ, так как ремонт осуществляется на безвозмездной основе. Некачественный ремонт приводит к рецидиву поломки, что делает эксплуатацию авто небезопасной. А это в свою очередь может создать аварийную ситуацию на дороге.

Юрист Минского общества защиты прав потребителей Олег Медведский привел недавний и наиболее показательный пример. Потребитель приобрел транспортное средство, в котором изначально был скрытый неустранимый существенный недостаток. Но проявился он только во время эксплуатации. Гарантийная мастерская ремонтировала автомобиль неоднократно. За полгода общая стоимость ремонтов обошлась ей в Br30 млн. – это примерно полстоимости машины. Причина так и не была устранена. Только через суд общество потребителей добилось замены автомобиля.

– В европейских странах при подобных случаях машины меняются по первому требованию. У нас салоны выбирают наиболее дешевый путь и проводят неоднократные ремонтные работы, – пояснил эксперт. – Крупные компании стараются не доводить подобные дела до суда, поэтому большинство схожих проблем решаются в досудебном порядке.

В целом печальное лидерство по числу нареканий в Минское общество защиты прав потребителей удерживают жалобы на плохое качество бытовой техники (холодильники, телевизоры) и сложных технических товаров, в частности, мобильных телефонов. Кроме того, потребители недовольны обслуживанием домофонов, услугами стоматологов, служб ЖКХ. В летний период много жалоб на ненадлежащее качество строительно-отделочных работ, а также мебели, дверей и окон. А вот количество претензий к туристическим организациям значительно уменьшилось, сообщает БЕЛТА.