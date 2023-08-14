В Беларуси убрано около 5,4 млн тонн зерновых и рапса

Новости Беларуси. Аграрии продолжают усердно трудиться в полях. Главное – вовремя посеять, обеспечить уход и уборку. Тогда на выходе достойный результат. Делать все своевременно и по технологии – такую задачу ставит Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дисциплина должна быть железная – это поручение Александра Лукашенко, данное в субботу, 12 августа, во время рабочей поездки в восточные регионы страны.

По данным Минсельхозпрода, на 14 августа хозяйствами Беларуси намолочено более 5 миллионов 386 тысяч тонн зерновых, а также рапса. Убрано свыше 1 миллиона 317 тысяч гектаров или 68,7 % уборочной площади. Намолочено около 4 миллионов 460 тысяч тонн зерновых и зернобобовых при средней урожайности 33,9 центнера с гектара.

Озимый рапс на зерно убран с 325,9 тысячи гектаров или 99,4 % к уборочной площади, намолочено 925 тысяч тонн при средней урожайности 28,4 центнера с гектара.