В Беларуси убрано более 7,5% площадей

На втором месте после Брестского региона – Гомельский – 15,5%.

Витебская и Могилевская области только вступают в страду. За день комбайны убирают на полях республики по 40 тысяч гектаров площадей, а средняя урожайность сейчас выше, чем в июле прошлого года – 38 центнеров с гектара.

Сильные дожди минувшей недели внесли свои коррективы в ход уборочной кампании. В ряде регионов возникли переувлажнение почвы, вымывание сельхозкультур. Белгосстрах уже возместил по обязательному страхованию урожая ущерб на 321 миллион рублей. Кроме того, оплатил затраты на пересев сельхозкультур по 57 случаям более чем на миллиард рублей.

Окончательное урегулирование убытков будет проведено после завершения уборки урожая пересеянных культур. Горячая пора продлится как минимум двадцать дней.