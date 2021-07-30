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В Беларуси убрали уже 2 млн 610 тыс. тонн зерна. Гродненская область превосходит другие по урожайности

30 июля 2021 08:19
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Новости Беларуси. 2 миллиона 610 тысяч тонн. Таков итог работы на утро 30 июля белорусских аграриев. Убирая с каждого гектара по 32,5 центнера зерна, ими обмолочено почти 40 % засеянных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси убрали уже 2 млн 610 тыс. тонн зерна. Гродненская область превосходит другие по урожайности-1

В последние дни темпы несколько снизила неустойчивая погода, однако дожди не сильно повлияли на расклад лидеров жатвы среди регионов. Ближе всего к финишу южные области – Брестская и Гомельская. К слову, брестские хлеборобы уже убрали чуть более половины площадей.

В Беларуси убрали уже 2 млн 610 тыс. тонн зерна. Гродненская область превосходит другие по урожайности-4

Гродненская область превосходит все остальные по урожайности. Там собирают на круг свыше 41 центнера.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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