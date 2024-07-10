В Беларуси убрали свыше 204 тыс. гектаров с ранними зерновыми и зернобобовыми

Без малого 700 тысяч тонн зерна нового урожая уже в закромах. Бойцы продовольственного фронта используют каждый погожий день, чтобы увеличить темпы полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед ними стоит серьезная задача: обеспечить прирост сельхозпроизводства не менее чем на 6-7 % к уровню 2023 года, и аграрии делают все возможное, чтобы выполнить поручение главы государства.

Кампания в этом году началась особенно рано. Во многих хозяйствах озимый ячмень созрел еще в июне, что и позволило с ходу взять хороший темп. Работы уже кипят в полях по всей стране. На это утро убрано свыше 204 тысяч гектаров площадей с ранними зерновыми и зернобобовыми культурами (без учета кукурузы, гречихи и проса). Показатели урожайности неплохие: в среднем с гектара 34,2 центнера. Приступили в хозяйствах и к уборке льна-долгунца. Вытереблено более 6 тысяч гектаров. Это почти 14 % площадей, отведенных под культуру.