В Беларуси убрали 15% площадей зерновых

Урожайность выше прошлогодней: в среднем по стране с гектара получают 38,5 центнера. Выше всего результативность на полях Гродненского региона. Интенсивностью работ управляет погода. Наибольшую прибавку за сутки обеспечили те регионы, где обходится без дождей. Больше всего площадей зерновых и рапса убрано на юге – в Брестской и Гомельской областях.