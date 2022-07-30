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В Беларуси убрали 15% площадей зерновых

30 июля 2022 11:25
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Новости Беларуси. Намолот зерна в Беларуси превысил миллион 300 тысяч тонн, убрано 15 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси убрали 15% площадей зерновых-1

Урожайность выше прошлогодней: в среднем по стране с гектара получают 38,5 центнера. Выше всего результативность на полях Гродненского региона. Интенсивностью работ управляет погода. Наибольшую прибавку за сутки обеспечили те регионы, где обходится без дождей. Больше всего площадей зерновых и рапса убрано на юге – в Брестской и Гомельской областях.  

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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