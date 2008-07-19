В Беларуси существенно сократилось число преступлений

По итогам полугодия – почти на 10%. Об этом сегодня заявил генеральный прокурор страны Григорий Василевич. По его словам стало меньше разбоев, хулиганств, убийств, грабежей и хищений. В Беларуси создана четкая система по борьбе с коррупцией, но пока она не приносит ожидаемых результатов.



"Прокуратура пока не стала, к сожалению, главным координирующим органом по борьбе с коррупцией, - отмечает Григорий Василевич. - Те преступления которые выявляются обычно связаны с небольшими размерами сумм, которые берут должностные лица".

