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В Беларуси существенно сократилось число преступлений

19 июля 2008 13:56
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По итогам полугодия – почти на 10%. Об этом сегодня заявил генеральный прокурор страны Григорий Василевич. По его словам стало меньше разбоев, хулиганств, убийств, грабежей и хищений. В Беларуси создана четкая система по борьбе с коррупцией, но пока она не приносит ожидаемых результатов.

"Прокуратура пока не стала, к сожалению, главным координирующим органом по борьбе с коррупцией, - отмечает Григорий Василевич. - Те преступления которые выявляются обычно связаны с небольшими размерами сумм, которые берут должностные лица".
# общество

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