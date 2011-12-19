В Беларуси супруг будет обязан содержать того, кто ухаживает за общим ребенком-инвалидом до его 18-летия

Новости Беларуси. Правовые новшества коснутся Кодекса о браке и семье. Корректировки коснулись более 120 статей.

В частности, супруг будет обязан содержать того, кто ухаживает за общим ребенком-инвалидом до его 18-летия. Молодоженов смогут расписать через три дня после обращения в загс, а не 15, как было ранее. Оформить развод по согласию обоих супругов можно будет также в загсе, если у сторон нет взаимных претензий и несовершеннолетних детей.

К слову, все нормы документа направлены на поддержку и защиту интересов ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нина Федорук, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Впервые закладывается норма законопроекта, где учитывается мнение и согласие ребёнка, достигшего 10 лет, во многих жизненных ситуациях: при выборе приёмной семьи, при усыновлении, при определенни его в патронатную семью, при общении с родителями, лишёнными родительских прав. Ведь ребёнок, достигший 10 лет, уже имеет своё суждение и мнение. И это мнение ребёнка учитывается.